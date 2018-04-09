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Kuşadası’nda faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’nde kontrolden çıkan bir iş makinesi bir evin duvarını deldi.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi 601 Sokak’ta bir inşaatta çalışan kepçe, kontrolden çıkarak yandaki bir apartmanın duvarına çarptı.

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’nde kontrolden çıkan bir iş makinesi bir evin duvarını deldi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi 601 Sokak’ta bir inşaatta çalışan kepçe, kontrolden çıkarak yandaki bir apartmanın duvarına çarptı. Faciaya ramak kalan kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

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