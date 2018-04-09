Kuşadası’nda faciadan dönüldü

Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’nde kontrolden çıkan bir iş makinesi bir evin duvarını deldi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi 601 Sokak’ta bir inşaatta çalışan kepçe, kontrolden çıkarak yandaki bir apartmanın duvarına çarptı. Faciaya ramak kalan kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.