Kuşadası’nda feci kaza

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah Atatürk Bulvarı’nda yol çalışması yapan Aydın Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, geri geri gelirken yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe E. (33) ve Aylin A.’ya çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe E. hayatını kaybederken, Aylin A. ise ayakta tedavisi yapılarak taburcu edildi.

Ayşe E.’nin günübirlik tatil için Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden Kuşadası’na geldiği öğrenildi.