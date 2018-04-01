HABER

Kuşadası’nda feci kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, sabah Atatürk Bulvarı’nda yol çalışması yapan Aydın Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, geri geri gelirken yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe E.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, sabah Atatürk Bulvarı’nda yol çalışması yapan Aydın Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, geri geri gelirken yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe E. (33) ve Aylin A.’ya çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe E. hayatını kaybederken, Aylin A. ise ayakta tedavisi yapılarak taburcu edildi.
Ayşe E.’nin günübirlik tatil için Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden Kuşadası’na geldiği öğrenildi.

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalarİlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar
'Tosuncuk'un yeni bombası''Tosuncuk'un yeni bombası'
'Kürtler olmadan imkansız''Kürtler olmadan imkansız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.