Kuşadası'nda fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinin ünlü Barlar Sokağı'nda polis tarafından düzenlenen operasyonda, fuhuşa aracılık eden V.B. (55) ile yabancı uyruklu Y.V. (38) ile K.K. (36) gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık yaptığı öne sürülen V.B.'yi izlemeye aldı. Şüpheli, yabancı uyruklu 2 kadın için 2 erkekle pazarlık yaparken polis ekipleri baskın yaptı. V.B. ile yabancı uyruklu kadınlar Y.V. ve K.K. gözaltına alındı. V.B. hakkında 'fuhuşa aracılık yapma' ve 'fuhuşu teşvik etme' suçlarından işlem yapıldı. Diğer 2 şüpheli ise gerekli işlemler için Aydın Göç İdaresi'ne gönderildi.
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