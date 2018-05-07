Kuşadası'nda fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde fuhuş yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 4 kadın ve otel işletmecisi 2 kişi gözaltına alındı.

Cuma Pazarı mevkiinde iki ortağın işlettiği otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si Özbekistan, 1'i Türkmenistan ve 1'i Azerbaycan uyruklu toplam 4 kadın, 'fuhuş yapma' suçundan gözaltına alındı. Otel işletmecileri hakkında ise 'fuhşa yer temin etme, fuhuş yaptırma' suçlarından işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadınların, polisteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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