HABER

Kuşadası'nda hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kuşadası'nda hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri N.K.'nin kimlik kontrolünü yaptı. Yapılan sorgulamada, N.K.'nin nitelikli cinsel saldırı, cebir, tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan arandığı, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.
Bir diğer çalışmada ise yine şüphe üzerine kontrol edilen R.Ö.'nün kimliğinin sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan parmak izi incelemesinde ise R.Ö.'nun 8 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olduğu, hakkında ise 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Polisteki işlemleri sonrası zanlılar adliyeye sevk edildi,

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Flaş gelişmeKadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Flaş gelişme
Sarıyer sahilinde dehşet anları!Sarıyer sahilinde dehşet anları!
Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.