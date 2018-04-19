HABER

Kuşadası'nda hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığına 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

  AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 1'i motosiklet hırsızlığından, 2'si uyuşturucu satmaktan 3 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığına 3 gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 1'i motosiklet hırsızlığından, 2'si uyuşturucu satmaktan 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, saksılara ekilmiş 24 kök dişi hintkeneviri ele geçirildi. Olayın şüphelisi F.Ç.'nin (30) yapılan kimlik sorgusunda, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olduğu, ayrıca 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Aynı gün şehir girişi kontrol noktasında durumundan şüphelenilen Y.T.'nin yapılan kimlik kontrolünde ise yine 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arandığı tespit edildi. Bu şüpheli de gözaltına alındı.
Son olarak ilçede meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığını araştıran polis, olayının şüphelisi olarak Y.V.'yi yakaladı. İşlemleri sonrası bu sabah adliyeye sevk edilen F.Ç., Y.T. ve Y.V., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığına 3 gözaltıKuşadası'nda hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığına 3 gözaltıKuşadası'nda hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığına 3 gözaltı

Erken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağımErken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağım
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalarAbdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar
'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.