Kuşadası'nda hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığına 3 gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 1'i motosiklet hırsızlığından, 2'si uyuşturucu satmaktan 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, saksılara ekilmiş 24 kök dişi hintkeneviri ele geçirildi. Olayın şüphelisi F.Ç.'nin (30) yapılan kimlik sorgusunda, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olduğu, ayrıca 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Aynı gün şehir girişi kontrol noktasında durumundan şüphelenilen Y.T.'nin yapılan kimlik kontrolünde ise yine 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arandığı tespit edildi. Bu şüpheli de gözaltına alındı.
Son olarak ilçede meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığını araştıran polis, olayının şüphelisi olarak Y.V.'yi yakaladı. İşlemleri sonrası bu sabah adliyeye sevk edilen F.Ç., Y.T. ve Y.V., tutuklandı.
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