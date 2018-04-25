HABER

Kuşadası’nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 08:16 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda çalıştığı inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan 49 yaşındaki S.S.

Kuşadası’nda çalıştığı inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan 49 yaşındaki S.S. isimli bir işçi, dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten yere düştü. Ağır şekilde yaralanan S.S. isimli işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.

SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyorSP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor
'Duvara toslamak üzereyiz!''Duvara toslamak üzereyiz!'
Gerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldiGerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Abdullah Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Abdullah Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

Sevgilisinin döverek katlettiği kadının yakınları konuştu

Sevgilisinin döverek katlettiği kadının yakınları konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.