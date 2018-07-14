Kuşadası'nda kaybolan genç kız bulundu (1)

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinden bir yakını ile gittiği Kuşadası'nda ortadan kaybolan Tuğçe Yalçınkaya (17), aynı ilçedeki bir alışveriş merkezinde, yanındaki erkek arkadaşı ile yemek yerken polis tarafından bulundu.

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