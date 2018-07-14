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Kuşadası'nda kaybolan genç kız bulundu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinden bir yakını ile gittiği Kuşadası'nda ortadan kaybolan Tuğçe Yalçınkaya (17), aynı ilçedeki bir alışveriş merkezinde, yanındaki erkek arkadaşı ile yemek yerken polis tarafından bulundu.

Kuşadası'nda kaybolan genç kız bulundu (1)

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinden bir yakını ile gittiği Kuşadası'nda ortadan kaybolan Tuğçe Yalçınkaya (17), aynı ilçedeki bir alışveriş merkezinde, yanındaki erkek arkadaşı ile yemek yerken polis tarafından bulundu.

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Kuşadası'nda kaybolan genç kız bulundu (1)Kuşadası'nda kaybolan genç kız bulundu (1)

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