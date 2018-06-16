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Kuşadası'nda köpeğe tüfekli saldırıya tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine bağlı Yavansu Mahallesi'nde B.Ç., pompalı tüfekle kovaladığı köpeğe ateş etti.

Kuşadası'nda köpeğe tüfekli saldırıya tepki

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesine bağlı Yavansu Mahallesi'nde B.Ç., pompalı tüfekle kovaladığı köpeğe ateş etti. Bu anlar, mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepkilere neden olan görüntü üzerine açıklama yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Federasyon olarak verdiğimiz yasa taslağı, mutlaka hayata geçmeli ve hayvana şiddet suç kapsamına alınmalı" dedi.
Olay, dün, Yavansu Mahallesi'nde meydana geldi. Yanında 2 kişiyle mahalledeki apartmanın önüne gelen O.Ç., sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu söyleyip, köpeklerden birinin karısına saldırdığını öne sürdü. O.Ç., apartman sakinleriyle tartışırken, yanındakilerden oğlu olduğu belirtilen B.Ç., araçtan pompalı tüfek aldı. Yanından geçen köpeği pompalı tüfekle kovalayan B.Ç., hayvana 1 el ateş etti. Bu anlar, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Mahalleli, apartmanın önüne gelip tartışma çıkaran ve köpeğe tüfekle ateş eden kişilerden hayvanlara zarar vermeyip, belediyeye haber vermesini istedi. Elinde tüfek olan B.Ç. ise buna aldırmayıp, köpeğe doğru bir kez daha ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan köpek, kaçtı. Mahalle sakinleri de polise haber verdi. Mahalledeki gördü tanıklarının ifadesine göre, şikayet üzerine B.Ç. ile O.Ç., ifadeleri alınmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
'BUGÜN HAYVANA, YARIN HEPİMİZE'
Kuşadası'ndaki olay üzerine açıklama yapan HAYTAP Basın Sözcüsü Baylan, Türkiye'de hayvana eziyetin, hayvanı öldürmenin kabahat olduğunu; ancak suç kabul edilmediğini belirterek, eline silah alan kişilerin, bu canlıları öldürmeyi normal saydığını söyledi. Hayvanlara yönelik şiddetin cezasının 1000 lira olduğunu kaydederek, bu duruma tepki gösteren Baylan, "İçinde bu şiddeti barındıran kişilerin sabıka kaydına işlenmemesi ve markette, trafikte, hayatın her alanında yanımızda yer almaları hepimiz için tehlike oluşturmakta. Devlet bu konuda ciddi bir politika oluşturmalı. Hayvan Hakları Federasyonu olarak verdiğimiz yasa taslağı mutlaka hayata geçmeli ve hayvana şiddet suç kapsamına alınmalı. Hayvanların mal değil can oldukları kabullenilmeli. Kimse sanmasın ki bu kişiler sadece hayvana şiddet gösterir. Bugün hayvana şiddet yarın hepimize dönüyor. Kuşadası'nda yaşanan olayda kişilerin ne kadar rahat ve aymazlık içinde meskun mahallede silah kullandıkları bellidir. Bu kişilerin trafikte size kızdıklarında da aynısını yapmayacaklarının garantisini kim verebilir?" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda köpeğe tüfekli saldırıya tepkiKuşadası'nda köpeğe tüfekli saldırıya tepkiKuşadası'nda köpeğe tüfekli saldırıya tepkiKuşadası'nda köpeğe tüfekli saldırıya tepki

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