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Kuşadası’nda korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:12 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda bir konut yapı kooperatifindeki apartmanın 5.

Kuşadası’nda bir konut yapı kooperatifindeki apartmanın 5. katında çıkan yangın, büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında fenalaşan iki kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi Kırmızı Gül Yapı Kooperatifi G Bloktaki bir apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu, yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Bu arada, büyük korkuya neden olan yangından etkilenen iki apartman sakini fenalaştı. Fenalaşan vatandaşlara olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti.

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