Kuşadası'nda korsan kitap operasyonu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahilde korsan kitap satışı yaparak haksız kazanç elde edenlere karşı jandarma operasyon yaptı. 1469 korsan kitaba el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi sahil kenarında dün (perşembe) akşam korsan kitap satışı yapıldığını öğrendi. Sahile gelen jandarma ekipleri, S.Ç. ve M.A.I.'nın korsan kitap sattığını tespit etti. S.Ç.'den 80'i bandrolsüz ve 1218'i sahte bandrollü olmak üzere toplam 1298 korsan kitap, M.A.I.'dan ise 27'si bandrolsüz ve 145'i sahte bandrollü olmak üzere toplam 172 korsan kitap ele geçirildi. Şüpheli S.Ç ile M.A.I. hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen kitaplara el kondu.
FOTOĞRAFLI
Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu
Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit
Katliamdan kurtuldu, ilk sözleri bu oldu
Birçok ilde sınav operasyonu! Gözaltı kararı verildi
Ölüm anı ve ölüm sonrası yaşanan ürkütücü gerçekler
Müteahhitin inanılmaz oyunu
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum