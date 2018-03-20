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Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmasının şehir merkezindeki ofisi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmasının şehir merkezindeki ofisi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Polis olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, merkezi Kuveyt’te bulunan, Türkiye’de de değişik şehirlerde inşaat alanında faaliyet gösteren ve son olarak bir otel yatırımı ile Kuşadası’ndaki Uydukent Toplu Konut Kooperatifinden 380 daire satın alarak dikkatleri üzerine çeken Star Neighbor Hood firmasının Kuşadası Türkmen Mahallesi Hülya Koçyiğit Bulvarı 3/A adresindeki 2 katlı ofisi dün gece 01.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Olay sırasında Kuveytli firmanın ofisinin camlarına, duvarlarına ve kapısına 15’e yakın kurşun isabet etti. Kurşunlama sırasında ofiste kimsenin bulunmadığı bildirilirken, olaya polis ekipleri el koydu. Kuveytli firmanın komşuları kurşunlama olayından sabah işyerlerini açmaya geldiklerinde haberleri olduklarını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı olay yeri araştırması gerçekleştirerek, soruşturma başlattı.
Kuşadası’nda otel ve gayrimenkul yatırımları yapıyor
Kuveyt, Almanya ve Türkiye’de Kuşadası’ndaki otel ve gayrimenkul yatırım projeleriyle bilinen Star Neighbourhood firması, 1 Ağustos 2017 tarihinde Kuşadası’nda 15 milyon liralık 496 odalı apart otel yatırımı çalışmaya başlamış, ardından da Kuşadası’nın en büyük toplu konut projesi olarak bilinen Uydukent Toplu Konut Kooperatifleri Birliği içindeki 380 daireyi de satın almıştı. Firma bunların yanında Kuşadası Makhan mevkiinde de dev bir inşaat projesini tamamlama aşamasına getirmişti.

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı

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Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı
2 / 9

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı
3 / 9

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı
4 / 9

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı
5 / 9

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı
6 / 9

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı
7 / 9

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı
8 / 9

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı
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Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı

Kuşadası’nda Kuveytli yatırımcı firmanın ofisi kurşunlandı
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