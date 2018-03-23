Kuşadası’nda lokanta yangını

Kuşadası’nda bir lokantada çıkan yangın paniğe yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezindeki Sağlık Caddesi’nde bulunan bir lokantada elektrik kontağından yangın çıktı. Kuşadası’nın en kalabalık caddelerinden birinde sur duvarlarının hemen bitişiğinde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Can kaybı olmayan yangında sezon öncesi tadilat çalışması devam eden restoranın mutfak kısmı büyük hasar alırken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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