Kuşadası'nda otelde yangın

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin dış cephesinde, klima arızasından çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Davutlar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin dış cephesinde, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Otel çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangına, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, büyümeden söndürüldü. Yangının, klima sisteminde meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirtildi.
Yangının otelin iç bölümlerini etkilemediği, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Dış cephe kaplamasından çıkan dumanlar, havuz ve denizdeki turistler arasında kısa süreli tedirginlik yarattı.
Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!
Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Okuyucu Yorumları 0 yorum