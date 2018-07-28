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Kuşadası'nda otelde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 14:52 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin dış cephesinde, klima arızasından çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin dış cephesinde, klima arızasından çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Davutlar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin dış cephesinde, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Otel çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangına, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, büyümeden söndürüldü. Yangının, klima sisteminde meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirtildi.
Yangının otelin iç bölümlerini etkilemediği, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Dış cephe kaplamasından çıkan dumanlar, havuz ve denizdeki turistler arasında kısa süreli tedirginlik yarattı.

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