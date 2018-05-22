Kuşadası'nda otele fuhuş baskını: 4 gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otele fuhuş operasyonu düzenleyen polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçedeki bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, otele operasyon düzenledi. Operasyonda, para karşılığı fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan uyruklu 2 kadın ile yer temin ettikleri öne sürülen otel sahibi A.B. ve resepsiyon sorumlusu A.A. gözaltına alındı. Kadınlar, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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