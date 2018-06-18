HABER

Kuşadası'nda otele fuhuş baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 12:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otele, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle baskın düzenlendi. 'Yer temin etmek' suçlamasıyla 2 kişi, fuhuş yaptığı gerekçesiyle de Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

Kuşadası'nda otele fuhuş baskını

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otele, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle baskın düzenlendi. 'Yer temin etmek' suçlamasıyla 2 kişi, fuhuş yaptığı gerekçesiyle de Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cuma Pazarı bölgesindeki bir otelde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün akşam otele baskın yapan ekipler, fuhuş yaptığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın ile otel sahibi A.B. ve resepsiyon sorumlusu A.A.'yı gözaltına aldı. A.B. ile A.A. hakkında, 'fuhşa yer temin etmek' suçundan adli işlem yapıldı. Azerbaycan uyruklu kadınlar ise haklarında sınır dışı işlemi yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda otele fuhuş baskını

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
Otobüs kazasında yaralılardan 1'inin beyin ölümü gerçekleşti, 39 kişi taburcu olduOtobüs kazasında yaralılardan 1'inin beyin ölümü gerçekleşti, 39 kişi taburcu oldu
Edirne'de SP'nin seçim bürosunun camı kırıldıEdirne'de SP'nin seçim bürosunun camı kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.