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Kuşadası'nda 'saadet zinciri' ile dolandırıcılığa 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:54 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kurdukları iki pazarlama şirketi aracılığıyla Türkiye genelinde sosyal medyadan ilanlar vererek katılım payıyla ortak yaptıkları 36 bin kadından katılım payı alarak 'saadet zinciri' yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik 81 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 ortaktan Gökhan Özoral, tutuklandı, Suna U.

Kuşadası'nda 'saadet zinciri' ile dolandırıcılığa 1 tutuklama

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kurdukları iki pazarlama şirketi aracılığıyla Türkiye genelinde sosyal medyadan ilanlar vererek katılım payıyla ortak yaptıkları 36 bin kadından katılım payı alarak 'saadet zinciri' yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik 81 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 ortaktan Gökhan Özoral, tutuklandı, Suna U. ise hamile olduğu ve doğumuna az bir süre kaldığı için adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak’ta lüks bir iş merkezinde geçen 18 Ekim'de G.Ö. Gökhan Özoral ve Suna U. tarafından kurulan 'AVA İşyerim' adlı limited şirket, sosyal medyada kadınlara yönelik ilanlar vererek, yüksek kar marjıyla Türkiye genelinde iş ortaklığı topladı. Kısa sürede 81 ilde faaliyet göstermeye başlayan ve Kuşadası sahil bandı üzerinde de 'AVA Elektronik' ismiyle bir şirket ofisi daha açan şirket ortakları, özellikle kadınlardan bayilik adı altında, iddiaya göre 150 TL ile 10 bin TL arasında para topladı. 3 ay içinde Türkiye genelinde 81 ilde 36 bin üyeye ulaşan şirketin ödemeleri yapmaması üzerine şikayetler başladı. Çok sayıda kadının Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Mağdurların şikayetlerini değerlendiren Savcılığın talimatıyla 'saadet zinciri' gibi çalışan her iki şirkete ve 81 ildeki ortaklarına yönelik geçen 14 Şubat'ta polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda söz konusu şirketlerin ortağı olan Gökhan Özoral ve Suna U. Kuşadası'nda gözaltına alındı. Şirketlerdeki aramalarda ele geçirilen bilgisayarlar ile video görüntülerin bulunduğu hard diskler ve muhasebe evraklarına da incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki ortaktan Ozoral, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, hamile olan ve doğumuna kısa süre kalan Suna U. ise adli kontrol şartıyla, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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Kuşadası'nda 'saadet zinciri' ile dolandırıcılığa 1 tutuklama

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