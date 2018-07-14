Kuşadası’nda Şebnem Ferah ve Hayko Cepkin coşkusu

Orhan SENCER / KUŞADASI (Aydın), (DHA) - KUŞADASI Gençlik Festivali'nin üçüncü gününde Şebnem Ferah ve Hayko Cepkin muhteşem performansları ve sahne şovlarıyla büyük alkış aldı.

Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonu ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda düzenlenen festivalin üçüncü gününde sırasıyla Hedonutopia, Sekerse Tehlike, Niyazi Koyuncu, Gülçin Ergül, Yasemin Mori, Gazapizm, Pera, Fatma Turgut, Halil Sezai, maNga, Hayko Cepkin ve Şebnem Ferah sahne aldı. Şebnem Ferah ve Hayko Cepkin, muhteşem performansları ve sahne şovlarıyla festivalin üçüncü gününe damgalarını vurdu.

Yarın sona erecek festivalde bugün birinci sahnede Athena, Pinhani, Adamlar, Deniz Tekin, Çamur ve Supernova, ikinci sahnede Emre Aydın, Seksendört, Ezhel, Sena Şener, Gökcan Sanlıman, Palmiyeler konser verecek.



