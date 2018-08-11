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Kuşadası'nda sürüklenen bottaki 37 kaçak kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen, motorları arızalanınca yardım istedikleri sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası'nda sürüklenen bottaki 37 kaçak kurtarıldı

Aydın (KUŞADASI), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen, motorları arızalanınca yardım istedikleri sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuşadası ilçesinde bugün saat 06.25’te, Güvercin Ada önlerinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçakların yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından yerleri tespit edilen lastik bottaki 23'ü Afganistan, 12'si Irak ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçağı kurtardı. Sahil güvenlik botuna alınan 13'ü erkek, 8'i kadın, 16'sı çocuk toplam 37 kaçak göçmen kıyıya getirildi. Kaçaklarla ilgili yasal işlemlere başlandı.
9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Geçen perşembe günü, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmek için binlikleri lastik botun batmasıyla denize düşen 13 kişiden, 7'si çocuk 2'si kadın 9 Iraklı kaçak boğularak yaşamını yitirmiş, 1'i Suriyeli 3'ü Iraklı 4 kişi ise sağ kurtarılmıştı.

FOTOĞAFLI

Kuşadası'nda sürüklenen bottaki 37 kaçak kurtarıldıKuşadası'nda sürüklenen bottaki 37 kaçak kurtarıldıKuşadası'nda sürüklenen bottaki 37 kaçak kurtarıldı

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