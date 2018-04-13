Kuşadası’nda trafik kazaları: 3 yaralı

Kuşadası’nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk trafik kazası sahil bandı üzerindeki Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Asfalt çalışması nedeniyle tek güzergahtan iki yönlü olarak hizmet veren yolda Cüneyt Çiçek yönetimindeki 06.ASF.665 plakalı bir özel otomobil, Kasım Yaman Parkı önünde yoldan karşıya geçmekte olan Mehmet Dereli’ye çarptı. Yaralanan Mehmet Dereli isimli vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kuşadası’nda meydana gelen diğer trafik kazasında ise otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Ahmet Kaya Alp yönetimindeki 09 BAN 42 plakalı minibüs, çevre yolunda ters şeride girerek karşı yönden gelen Ramazan Ökten’in kullandığı 35 EBE 4645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan şoförler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.