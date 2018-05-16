Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda gözaltına alınan ve haklarında 'uyuşturucu satmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Evinin bahçesindeki saksılarda 13 kök Hint keneviri ile yakalanan 1 şüpheli hakkında da tutanak tutulup, soruşturma başlatıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, dün Yavansu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bahçedeki saksılarda 13 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evdeki İ.G. (40) hakkında, izinsiz Hint keneviri yetiştirmek ve uyuşturucu kullanmak suçundan tutanak tutulup, soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de aynı gün bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları G.B.'yi yolda durdurdu. G.B.'nin yapılan üst aramasında 5 gram esrar ele geçirildi. Kimlik sorgusunda ise G.B.'nin Söke İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkındaki uyuşturucu ticareti suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. G.B., gözaltına alındı. Aynı gün gece Kuşadası'ndaki Ege Mahallesi, Ümit Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, kendilerini fark edince kaçan bir kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan şüphelinin parmak izinden adının H.A. olduğu, Söke İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında uyuşturucu satmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 5 aylık hapis cezası bulunduğu tespit edildi. H.A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B. ve H.A., tutuklanıp, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

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