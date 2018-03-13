Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 3 kişi gözaltına alındı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda araçlarından esrar maddesi çıkan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın Söke girişinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri ticari bir taksiyi durdurdu. İçerisinde A.E., T.G. , E.K., isimli şahısların içinde bulunduğu ticari takside yapılan aramada, A.E. İsimli şahsın üzerinden 100 gram esrar maddesi, T.G. İsimli şahıs üzerinden 3 gram metamfetamin 3 gram kristal olarak tabir edilen metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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