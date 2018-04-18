Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda saksı içerisinde saksıda Hint keneviri yetiştiren bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, Değirmendere Mahallesi’nde uyuşturucu yetiştirilen bir adrese operasyon yapıldı. Operasyon sırasında söz konusu adreste saksılar içinde ekili olarak 24 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 30 yaşındaki F.Ç.’yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, gözaltına alınan F.Ç. isimli zanlının uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 yıl 2 ay kesilmiş cezası bulunduğu, ayrıca yaralama dahil 3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Söke Cezaevi’ne konuldu.