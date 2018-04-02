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Kuşadası’nda yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Kuşadası’nda yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, İkiçeşmelik Mahallesinde Aydın Bulvarı üzerinde bulunan Çamlık Kavşağında, piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen öncü ve artçı olarak geldikleri tespit edilen iki araç durduruldu. Artçı olarak gelen araç içerisinde yapılan aramada el freni altındaki bölmeye gizlenmiş vaziyette (96 gr.) kristal olarak tabir edilen Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Y.O, A.Ş.G. ve V.Ö. isimli şahıslar haklarında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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