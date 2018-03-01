Kuşatma altındaki Raco, böyle görüntülendi

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı 'Zeytin Dalı Harekatı' sürdürülürken, Raco Dağı'nın zirvesinden, kuşatma altındaki Raco kent merkezi görüntülendi.

TSK tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 41'inci güne girilirken, Raco Dağı'nın zirvesinden kuşatma altındaki Raco kent merkezi görüntülendi. Komandolar ve ÖSO güçleri, Raco'nun Türkiye tarafına bakan tüm dağlarını ve tepelerini kuşatma altına aldı. Türkiye sınırı boyunca kazılan tüneller, siperler ve teröristlerin kullandığı askeri araçlar imha edildi. Komandolar ve ÖSO güçleri, Raco Dağı'nın zirvesinde, Raco kent merkezine yapılacak operasyonlar için beklemeye başladı.

'RACO KENT MERKEZİNE EN KISA ZAMANDA GİRİLECEK'

Gelişmeleri Raco Dağı'nın zirvesinden takip eden ÖSO Livai Şimal Komutanı Ebu Cafer, askerlerle birlikte stratejik planlamalar yaparken, çok kısa sürede Raco kent merkezinin ele geçirileceğini söyledi. Yoğun çatışmaların ardından Azez'den başlayan ve Reyhanlı sınırına kadar olan Türkiye sınırlarında terör mevzilerinin imha edildiğini ve sınırın artık güvenli olduğunu kaydeden Cafer "Türkiye'ye, Raco Dağı'nın zirvesinden selam ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye halkını seviyoruz ve Türkiye'ye yönelik tüm tehditlerin önünün kesilmesi için TSK'nın kahraman komando birlikleri ile birlikte operasyonlarımıza devam ediyoruz. Şu an Raco Dağı'nın zirvesindeyiz. Raco kent merkezine en kısa zamanda girilecek. Türkiye, bizleri dualarında unutmasın. Bu, bizim için yeter" dedi.

'KARAR BİZİ BAĞLAMIYOR'

ABD'nin 'Doğu Guta' açıklamasına da değinen Livai Şimal Komutanı Cafer, kararın kendilerini bağlamadığını kaydetti. Operasyonların durdurulmaya çalışıldığını savunan Cafer; Raco, Cinderes ve Afrin'e yönelik operasyonların hız kesmesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı. Yıllardır terörist gruplar ile yoğun çatışma içinde olduklarını belirten Cafer, komandolarla uyum içinde operasyonları sürdürdüklerini, TSK ile beraber teröristlere karşı savaşmaktan onur duyduklarını söyledi.

DAĞLARDA, ZOR ŞARTLARDA OPERASYON

TSK birlikleri ile ÖSO güçlerinin Raco kent merkezini çevreleyen tüm dağ ve tepelerdeki kontrolü ele almasının ardından bölgede önceden hazırlanan tüneller ve siperler de imha edildi. Tünellerin içinde çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ile mühimmat olduğu görüldü. Metrelerce uzunluktaki beton tünellerde teröristlerin, Türk jetlerinin hava bombardımanı ile Türkiye tarafından yapılan top atışlarında saklandığı belirtildi.

RACO KENT MERKEZİNDEKİ STRATEJİK YERLER VURULUYOR

Raco Dağı'na yerleşen komandolar ile ÖSO güçleri, Azez ve diğer bölgelerden Raco ile Cinderes'e son darbeyi vurup, bu kentleri ele geçirebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Dağlarda, yoğun yağmur ve sise rağmen kurulan çadırlarda nöbet tutan komandolar ve ÖSO güçleri, olası saldırılara yönelik tedbir alıyor. Zaman zaman girilen sıcak çatışmalarla teröristler, Raco kent merkezine doğru püskürtülüyor.

Soğuk havada, Raco Dağı'nın zirvesinde yaktıkları odun ateşinde çay içen, yemek yapan ÖSO güçleri, ağır makineli silahlarla 24 saat boyunca nöbet tutmayı sürdürüyor.

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