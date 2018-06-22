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Kuşlar, yıkım sırasında kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 15:56 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yıkımı gerçekleştirilen bina ile yanındaki binanın arasına yuva yapan 3 ebabil, son anda kurtarıldı.

Kuşlar, yıkım sırasında kurtarıldı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yıkımı gerçekleştirilen bina ile yanındaki binanın arasına yuva yapan 3 ebabil, son anda kurtarıldı. Duvar kırılarak, çıkarılan ebabil ile 2 yavrusu bakıma alındı.
Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde, öğle saatlerinde, 5 katlı binanın yıkımı sırasında yandaki binada bulunan mali müşavir Gürbüz Aslan, kuş sesleri duyarak, yıkılan binaya geldi. Kuş seslerinin geldiği yere bakıldığında, iki bina arasındaki duvara kuşların yuva yaptığı görüldü. Duvar kırılarak, alınan ebabil ile 2 yavrusu, karton kutuya konuldu. İhbarla olay yerine gelen Körfez Belediyesi görevlileri, kuşları alırken, bakımları için Sokak Hayvanları Bakımevi'ne götüreceklerini söyledi.

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Kuşlar, yıkım sırasında kurtarıldıKuşlar, yıkım sırasında kurtarıldıKuşlar, yıkım sırasında kurtarıldıKuşlar, yıkım sırasında kurtarıldı

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