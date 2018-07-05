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Kuşlara ateş ederken babasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde yaşayan Ü.T.

Kuşlara ateş ederken babasını öldürdü

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde yaşayan Ü.T. (18), iddiaya göre, pompalı tüfekle meyve bahçesindeki kuşlara ateş ederken babası Fahrettin T.'yi (60) vurdu. Ağır yaralanan Fahrettin T. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ü.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Muradiye ilçesinin Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Ü.T., meyve bahçesindeki kuşlara pompalı tüfekle ateş ederken yanlışlıkla babası Fahrettin T.'yi vurdu. Yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Fahrettin T., Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Van'daki bir hastaneye sevk edilen Fahrettin T., yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fahrettin T., Muradiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Ü.T. ise olay günü tutuklanarak Erciş Cezaevi'ne gönderildi.

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