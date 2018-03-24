Kusma şikayetiyle hastaneye koştular

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir anaokulunda yedikleri gıdadan zehirlendikleri iddia edilen 16 öğrenci velileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede eğitim veren bir anaokulunda eğitim gören anaokulu öğrencilerinden 16 tanesi kusma şikâyetiyle velileri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Öğrencilerin zehirlenme ihtimali üzerinde durularak gerekli tetkikler yapıldı. Bazı öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edilirken bazıları ise hastaneye yatırıldı. Öğrencilerin 10’unun aynı sınıftan, diğer 6 öğrencinin ise başka sınıftan olduğu kaydedildi. Olayın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya hastaneye giderek öğrencilerin durumuyla alakalı hastane yetkililerinden bilgi aldı. Olayla ilgili aileler büyük tedirginlik yaşarken ilgili kurumlarca gerekli soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.