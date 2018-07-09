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Kuştepe'ye operasyonun bilançosu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 09:04 | Son Güncelleme

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA  - KUŞTEPE'de dün  gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA - KUŞTEPE'de dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü'nün katılımıyla dün Şişli Kuştepe'de önceden belirlenen 5 adrese helikopter destekli operasyon yapıldı. Operasyonda polis ekipleri birden çok evde ve şüpheli gördüğü kişiler üzerinde aramalar yaptı.

Operasyonda 102 adet uyuşturucu hap, 54 gram bonzai, pompalı tüfek ve 15 fişek, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 araca da trafik yönünden cezai işlem uygulandığı öğrenildi. 1'i kadın 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda polis ekipleri ayrıca, 5 metruk binayı ve 3 ayrı araziyi dedektör köpeklerle kontrol etti. Polis ekipleri ayrıca, 45 otomobil ve 15 motosikleti de denetledi. Toplamda 369 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapıldı.

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Kuştepe'ye operasyonun bilançosuKuştepe'ye operasyonun bilançosu
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