Kütahya Çavdarhisar’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.Kaza, Çavdarhisar-Emet Ağarı Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar’dan Emet istikametine gitmekte olan Halil Bulun (52) yönetimindeki 43 UY 300 plakalı otomobil, Mehmet Koç (62) 43 DD 386 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, Mehmet Koç (62) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Halil Bulun, 112 ekiplerince DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Koç’un cenazesi otopsi için Çavdarhisar Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (YD-EFE)