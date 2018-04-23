Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu

Olay Mecidiye Mahallesi Behti sokakta meydana geldi. Yakındaki bir inşaata çalışan işçiler altı bodrum olan tek katlı evin arka bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce durumu evin sahibi Güngör Yavuz'a bildirdi. Güngör Yavuz, evin arka bahçesine gittiğinde yerde hareketsiz yatan kişinin bir hafta önce kendisini ziyarete gelen ve kendisi evde yokken bir gece evinde kalan arkadaşı Metin Efe olduğunu gördü. Durumun 112 acil servise bildirilmesinin ardından gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Efe'nin ölmüş olduğu belirlendi.

Metin Efe'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İşçi emeklisi olan Metin Efe'nin bir hafta önce kendisinden 31 yaş küçük olan Elif Efe ile nikah kıydığı, ertesi gün ise ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.