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Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 22:19 | Son Güncelleme

Kütahya'da Elif Efe (30) ile nikah kıydıktan bir gün sonra ortadan kaybolan Metin Efe (61), bir hafta sonra arkadaşının evinin arka bahçesinde ölü bulundu. Metin Efe'nin altı bodrum olan birinci kat penceresinden düşmüş olabileceği belirtildi.

Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu

Olay Mecidiye Mahallesi Behti sokakta meydana geldi. Yakındaki bir inşaata çalışan işçiler altı bodrum olan tek katlı evin arka bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce durumu evin sahibi Güngör Yavuz'a bildirdi. Güngör Yavuz, evin arka bahçesine gittiğinde yerde hareketsiz yatan kişinin bir hafta önce kendisini ziyarete gelen ve kendisi evde yokken bir gece evinde kalan arkadaşı Metin Efe olduğunu gördü. Durumun 112 acil servise bildirilmesinin ardından gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Efe'nin ölmüş olduğu belirlendi.

KUU

Metin Efe'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İşçi emeklisi olan Metin Efe'nin bir hafta önce kendisinden 31 yaş küçük olan Elif Efe ile nikah kıydığı, ertesi gün ise ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya evlilik Kayıp ölüm

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Çıkar kokusu yakinda
bukadınonuatmıştır
Ah be amca olacağı buydu bu KADIN. Bu adamın celladı direk öldürmekten ceza EVİNE pilanlıyarak tasarlayarak
Kadın camdan atmış olmasın.Hazır nikahda kıyılmış.!!!!!
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