Kütahya merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2'si polis, 9 gözaltı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp FETÖ/PDY davalarındaki tutukluların yakınlarını tahliye vaadinde bulunarak dolandırdıkları öne sürülen 2'si polis, 9 kişi yakalandı.
Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp 'FETÖ soruşturmaları davalarında tutuklu bulunanların tahliyesini sağlama, ihraç edilen kamu görevlilerinin görevlerine iade edilmesi, e-haciz işlemlerini kaldırma, kredi garanti fonundan şirketlere kredi sağlama, vatandaşlık işlemleri, gümrükte el konulan araç ile malların bırakılmasını sağlama ve açıktan memuriyete atama' gibi vaatlerde bulunarak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kastamonu ve Kütahya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında 2'si polis, 1'i emniyet müdürlüğünde görevli sivil memur olmak üzere 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler A.D., V.A., A.A., N.T., B.K., İ.Ç., H.G., R.T. ve F.T. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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