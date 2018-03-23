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Kütahya merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 19:29 | Son Güncelleme

Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Kütahya Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Bursa ve Eskişehir’de dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sefa S., Rıdvan D.

Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Kütahya Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Bursa ve Eskişehir’de dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sefa S., Rıdvan D. ve İlker C. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Fuhuş yaptıkları, buna aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen diğer şüpheliler K.M., M.G.Y., K.E. ve İ.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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