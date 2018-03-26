Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

2015 yılı Ekim ayında Yeşilhisar Mahallesi Muhtarı İbrahim Zengin, geçirdiği kalp krizi sonucu, yaklaşık bir ay sonra Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül, böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede, 15 gün sonra ise Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı nedeniyle vefat etmişti.

En son Sefaköy Muhtarı Kazım Okan kalp rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü Almanya’da hayatını kaybetti.

İlçede 2,5 yılda 4 muhtarın hayatını kaybetmesi 2019 Yerel Seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor. (İHA)