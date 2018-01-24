Kütahya'da 177 cam tüpte at doping maddesi ele geçirildi

Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA) KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda, 2 milyon lira değerinde olan ve atlara doping olarak verildiği belirtilen 177 cam tüpte kimyasal madde ele geçirildi. Kaçak olarak insanlarda botoks uygulamasında ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığı belirtilen kimyasal ilgili Harun A. (46) gözaltına alındı.Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Harun A.'nın Cedit Mahallesi'ndeki ev ve iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, atlara doping olarak verildiği belirtilen 177 cam tüpte kimyasal madde, 4 şişe kaçak viski, 36 gram esrar tohumu ile bir şırınga ele geçirildi. Yetkililer atlara doping olarak verilen kimyasal maddenin değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, bunların kaçak olarak insanlarda botoks uygulamasında ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığını belirtti.Gözaltına alınan Harun A.'nın sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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