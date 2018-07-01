Kütahya'da 3 araç, 1 motosiklet yandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da sokakta bulunan bir baraka garajda yangın çıktı. Yangında 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 02.30 sıralarında Okmeydanı Mahallesi Başbadem Sokak'ta meydana geldi. Boş arsada bulunan ve garaj olarak kullanılan ahşap barakaların birinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında barakadaki 43 NA 142 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet alev aldı. Alevler, kısa sürede bitişikteki barakadaki 26 BZ 968 plakalı hafif ticari araca ve baraka önünde park halinde duran 42 DN 442 plakalı otomobili de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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