HABER

Kütahya'da apartmanda yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 08:23 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da 3 üç katlı apartmanın bodrumunda bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Kütahya'da apartmanda yangın paniği

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da 3 üç katlı apartmanın bodrumunda bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalıp balkonlara çıkan 12 kişi, itfaiyenin ve elektrik işletmesinin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı.
Dün gece, Dumlupınar Mahallesi Zafer Caddesi'nde 3 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 sağlık ve OEDAŞ elektrik işletmesi ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalanlardan bazıları balkonlara çıkarak çığlık atıp yardım bekledi. Ekipler bir yandan yangına müdahalede bulunurken diğer yandan da itfaiye ve OEDAŞ'ın merdivenli araçlarıyla evlerde mahsur kalan aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 12 kişiyi balkon ve pencerelerden alıp, indirdi. Dumandan etkilenen kişilere sağlık görevlileri müdahalede bulundu, bazılarını hastaneye götürüldü.
Yangın, yapılan çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kütahya'da apartmanda yangın paniğiKütahya'da apartmanda yangın paniğiKütahya'da apartmanda yangın paniğiKütahya'da apartmanda yangın paniği

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Bursa'da silahlı kavga: 2 kadın yaralıBursa'da silahlı kavga: 2 kadın yaralı
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.