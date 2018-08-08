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Kütahya'da cinayet şüphelisi ağabey- kardeş tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da Ali Kiraz (30), kavga ettiği İbrahim Temel'i (39) tabancayla vurarak, öldürdü.

Kütahya'da cinayet şüphelisi ağabey- kardeş tutuklandı

Oğuzhan KILIÇ/ALTINTAŞ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'da Ali Kiraz (30), kavga ettiği İbrahim Temel'i (39) tabancayla vurarak, öldürdü. Gözaltına alınan Ali Kiraz ile azmettirici olduğu öne sürülen ağabeyi Recep Kiraz (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün, Altıntaş ilçesine bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen İbrahim Temel ile Ali Kiraz ve ağabeyi Recep Kiraz, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ali Kiraz, İbrahim Temel'e tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden İbrahim Temel, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, Ali Kiraz ile azmettirici olduğu öne sürülen ağabeyi Recep Kiraz'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Ağabey- kardeş, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ali ve Recep Kiraz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Kütahya'da cinayet şüphelisi ağabey- kardeş tutuklandıKütahya'da cinayet şüphelisi ağabey- kardeş tutuklandıKütahya'da cinayet şüphelisi ağabey- kardeş tutuklandı

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