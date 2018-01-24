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Kütahya'da doktor, terör örgütü propagandasından tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 21:12 | Son Güncelleme 10 saat önce

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Dr. Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emet Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ö.B., 2014 yılından beri sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından önceki gün gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) götürülen Ö.B.'nin sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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