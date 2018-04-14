Kütahya’da elektrik panosu yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da elektrik panosu yük kamyonetin yol kenarındaki bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu’nun 20. kilometresi Köprüören Mevkii’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Hasan Küçük yönetimindeki 43 SF 442 plakalı kamyonet, lastiğinin patlaması yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan İlyas Şahan ve henüz kimliğini tespit edilemeye 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı, vatandaşlar tarafından çıkartılarak ambulansa taşındı.

Sürücü Küçük ve kimliği belirlenmeyen 1 kişi ile İlyas Şahan, ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yarılardan İlyas Şahan, hastanane tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (MS-EFE)