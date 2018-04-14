Kütahya’da elektrik panosu yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da elektrik panosu yük kamyonetin yol kenarındaki bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu’nun 20. kilometresi Köprüören Mevkii’nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Hasan Küçük yönetimindeki 43 SF 442 plakalı kamyonet, lastiğinin patlaması yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan İlyas Şahan ve henüz kimliğini tespit edilemeye 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı, vatandaşlar tarafından çıkartılarak ambulansa taşındı.
Sürücü Küçük ve kimliği belirlenmeyen 1 kişi ile İlyas Şahan, ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yarılardan İlyas Şahan, hastanane tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla alakalı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (MS-EFE)
Selahattin Demirtaş için karar verildi
Reza Zarrab ve Hakan Atilla davasında, savcı suçlanan Türk politikacıların listesini açıkladı
Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?
Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum