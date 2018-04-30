Kütahya'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, FETÖ şüphelilerinin kaldığı 'gaybubet evleri'ne eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İ.T., A.B. ve A.D. yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne getirildi.
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