HABER

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 00:13 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kafa  kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi de ağır yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Gediz-Simav Karayolu Pazarlar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bayram Altıntaş (36) yönetimindeki 03 LE 0827 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Ali Esen (56) idaresindeki 03 VS 971 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Ali Esen ile diğer otomobilde bulunan Hatice Altıntaş'ın (33) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Bayram Altıntaş ile aynı otomobilde bulunan kızı Cemile Altıntaş (13) ambulanslarla Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Altıntaş'ın diğer kızı Irmak Altıntaş (10) ise Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralıKütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Ülke şokta! İçişleri Bakanı'na silahlı saldırıÜlke şokta! İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı
24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?
Akşener: Vallahi gökyüzünü indiririm tepelerine!Akşener: Vallahi gökyüzünü indiririm tepelerine!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Aynı noktada 2 saat içinde 11 araç kaza yaptı

Aynı noktada 2 saat içinde 11 araç kaza yaptı

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti

Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.