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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 12:39 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı.
Kaza dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Arı yönetimindeki 07 NS 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Üvez yönetimindeki 43 FK 737 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Ahmet Üvez'in aracında bulunan Nuri Ünvez ve Gökhan Ünvez yaralandı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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