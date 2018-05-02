Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Arı yönetimindeki 07 NS 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Üvez yönetimindeki 43 FK 737 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Ahmet Üvez'in aracında bulunan Nuri Ünvez ve Gökhan Ünvez yaralandı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

