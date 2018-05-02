HABER

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Arı yönetimindeki 07 NS 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Üvez yönetimindeki 43 FK 737 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Ahmet Üvez'in aracında bulunan Nuri Ünvez ve Gökhan Ünvez yaralandı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif ettiCHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif etti
Polis alarma geçti! Her yerde aranıyorlarPolis alarma geçti! Her yerde aranıyorlar
Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri döneceklerKılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri dönecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da sahili karıştıran olay! 'Geri zekâlı, ölürsem ölürüm'

Antalya'da sahili karıştıran olay! 'Geri zekâlı, ölürsem ölürüm'

Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

Herkes oraya akın ediyor!

Herkes oraya akın ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.