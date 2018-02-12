HABER

Kütahya’da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 21:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 34 paket bandrolsüz sigara, 3 bin 200 adet sarılmış sigara, 41 kilo 410 gram kıyılmış tütün ve 4 adet sarma makinası ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Domaniç Emniyet Amirliği ekipleri devriye sırasında gelen bir ihbar üzerine saat 18.30 sıralarında belirlenen şahsı ve aracı takibe aldı.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 34 paket bandrolsüz sigara, 3 bin 200 adet sarılmış sigara, 41 kilo 410 gram kıyılmış tütün ve 4 adet sarma makinası ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Domaniç Emniyet Amirliği ekipleri devriye sırasında gelen bir ihbar üzerine saat 18.30 sıralarında belirlenen şahsı ve aracı takibe aldı. Polisin araca yaptığı operasyonda 34 paket bandrolsüz sigara, 3 bin 200 adet sarılmış sigara, 41 kilo 410 gram kıyılmış tütün ve 4 adet sarma makinası ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, V.K.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Kendisinden 36 yaş büyük iş adamı bakın ona neler sundu

Kendisinden 36 yaş büyük iş adamı bakın ona neler sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolun karşısına geçerken canından oldu

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Alışveriş merkezinde 3'ncü kattan düştü

Alışveriş merkezinde 3'ncü kattan düştü

Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi: 1 yaralı

Polisten sarma sigara operasyonu

Polisten sarma sigara operasyonu

Toplantıda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Toplantıda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Kocaeli’de 7 iş yerini soyan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’de 7 iş yerini soyan 3 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.