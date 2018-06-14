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Kütahya'da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da hafif ticari araç, takla atarak karşı şeride geçip bariyerlere çarptı, kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da hafif ticari araç, takla atarak karşı şeride geçip bariyerlere çarptı, kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza sabah erken saatlerde Kütahya - Afyonkarahisar karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Afyonkarahisar yönüne giden Cihan Ünaldı (26) yönetimindeki 27 EN 526 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Savrulup takla atan araç, karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.
Kazada Hasan Ünaldı (65) ve Semanur Ünaldı (21) öldü, yaralanan sürücü Cihan Ünaldı ile Münevver Ünaldı (23), Baki Ünaldı (11) ve Eymen Efe Ünaldı (4) ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kütahya'da kaza: 2 ölü, 4 yaralıKütahya'da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

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