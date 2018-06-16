Kütahya'da kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/ ALTINTAŞ, (Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 50'inci kilometresindeki Altıntaş ilçesi Özsu Çiftliği önündeki kavşakta meydana geldi. Kütahya istikametinden gelerek kavşakta dönüş yapmak isteyen Osman Mercan yönetimindeki 35 BKZ 43 plakalı otomobile, Afyonkarahisar istikametinden gelmekte olan Ahmet Uygar'ın kullandığı 43 SN 666 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tarlaya savrulan 35 BKZ 43 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Mercan (55), eşi Ümmü Mercan (49), gelini Canan Mercan (25) ve torunu Ümmühan Mercan (6) olay yerinde öldü. Yaralanan otomobil sürücüsü Osman Mercan (27), eşi Canan Mercan (25) ile 43 SN 666 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Uygar (43) ve yanında oturan aynı yaştaki eşi Hacer Uygar ambulanslarla Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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