HABER

Kütahya'da koca dehşeti; Eşini uykusunda boğazından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 10:29 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, Bilal Ş.

Kütahya'da koca dehşeti; Eşini uykusunda boğazından bıçakladı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, Bilal Ş. (35), eşi Seher Ş.'yi (34) uyuduğu sırada, başta boğazı olmak üzere çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Kaçan Bilal Ş., polis tarafından Manisa'da yakalandıktan sonra getirildiği Gediz'de tutuklandı.
Olay, dün saat akşam saatlerinde, Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Ş., henüz bilinmeyen nedenle 2 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının annesi Seher Ş.'yi, uyuduğu sırada, başta boğazı olmak üzere başı, sırtı ve elinden bıçaklayarak, yaraladı. Canını güçlükle kurtaran Seher Ş.'nin çığlıkları üzerine Bilal Ş. evden kaçtı. Yaralı kadının bağırışlarını duyan komşular, eve koştu. Seher Ş.'yi kanlar içinde gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Seher Ş.'yi ambulansla Kütahya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisine devam edilen Seher Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından kaçan Bilal Ş. ise Manisa'nın Salihli ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Bilal Ş., Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Ş., tutuklandı. Bilal Ş.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kütahya'da koca dehşeti; Eşini uykusunda boğazından bıçakladıKütahya'da koca dehşeti; Eşini uykusunda boğazından bıçakladı

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Kars’ta çamura atılmış ceset bulundu

Kars’ta çamura atılmış ceset bulundu

Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

Jandarma 656 gram eroin ele geçirdi

Jandarma 656 gram eroin ele geçirdi

Kaçakları Ege Denizi diye Ayvacık Barajı'na bıraktılar

Kaçakları Ege Denizi diye Ayvacık Barajı'na bıraktılar

Hizan'da PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hizan'da PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.