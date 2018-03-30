Kütahya’da metruk binada yangın

Kütahya’da 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi Fuat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Erdoğmuş’a ait metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin itfaiyeye haber vermesi üzerine gelen ekipler, binanın çatı katını saran yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Olayın görgü tanıklarından Tayfun Benliay, yanan binaya yakın bir yerde ikamet ettiğini ve binadan alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine itfaiyeye haber verdiğini söyledi. Binanın metruk halde olmasından dolayı sürekli madde bağımlılarının binaya girip çıktığını anlatan Benliay, yangının da içeriye girip ateş yakanlar yüzünden çıkmış olabileceğini iddia etti.

Öte yandan bina sahibi Erdoğmuş’un da binayı restore ettirme hazırlığında olduğu öğrenildi.