Kütahya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Kütahya-Çavdarhisar Karayolu’nun 35. kilomeitresi Ortaca Kavşağı’nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesinden Kütahya istikametine gelmekte olan Mesut Yıldırım yönetimindeki 43 LN 903 plakalı minibüs ile, anayola çıkan Hüseyin Yıldırım idaresindeki 43 NH 596 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mukadder Yıldırım (36) olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Muhammet Mustafa (3) ve Kadir (6) ile eşi sürücü Hüseyin Yıldırım (56) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 3 yaşındaki Muhammet Mustafa Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden anne Mukadder Yıldırım’ın cenazesi otopsi için hastane morguna gönderilirken, yaralıların hayati tehlikelirinin davam ettiği belirtildi.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. (EFE)
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